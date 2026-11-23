Една от най-разпознаваемите форми на протест срещу ръководството на Левски вече не присъства на трибуните. По време на победата на "сините“ с 4:1 над Локомотив София липсваше транспарантът "Сираков вън“, който неизменно съпътстваше мачовете на столичния гранд от лятото на 2023 година.

В продължение на повече от три години плакатът беше символ на недоволството на част от привържениците към мажоритарния собственик Наско Сираков. За този период той беше свалян само веднъж - при двубоя срещу Лудогорец от 33-ия кръг на миналия шампионат, след който Левски отпразнува спечелването на шампионската титла.

Отсъствието на добре познатия транспарант обаче не означава непременно край на критичните послания от трибуните.

По време на срещата с Локомотив София се появи нов плакат с надпис: "Не забравяйте, че феновете са по-важни от печалбата“.

Посланието предизвика различни тълкувания сред привържениците, като според част от тях то отново е насочено към Наско Сираков, този път във връзка със сделката за нов собственик на клуба.

Засега няма официално потвърждение към кого конкретно е адресиран новият транспарант и дали премахването на "Сираков вън“ е знак за промяна в позицията на организираните привърженици.