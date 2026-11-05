Наско Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме

Наско Сираков подходи философски след втората поредна победа на Левски в Лига Европа. „Сините“ надвиха Ягелония с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Почетният президент бе лаконичен, но смята, че действащият шампион в Първа лига може да играе в елиминациите на втория по сила турнир на УЕФА.

„Щастлив съм за всички привърженици. Отборът им донесе много радостни моменти и се надявам да продължаваме по този начин“, заяви бившият собственик на отбора.

„Левски играе добър футбол, въпреки че в Европа лесни мачове няма. Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме. Реално е да играем в елиминациите, може и една точка още да ни стигне. Преди това обаче мислим за неделя (за мача срещу ЦСКА)“, добави Сираков.