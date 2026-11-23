Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа е убеден, че футболист на неговия пост отново може да спечели „Златната топка“, въпреки че според него нападателите и останалите полеви играчи традиционно получават повече признание при определянето на носителя на наградата.

В интервю за испанското издание „Марка“ белгийският национал коментира трудностите пред вратарите в надпреварата за най-престижното индивидуално отличие във футбола.

"Да, разбира се, защо не? Има вратари, които са променили стила на игра на отборите си, включително начина, по който пресират. Нойер беше близо, но тогава бяха Меси и Кристиано Роналдо“, заяви Куртоа.

Белгиецът припомни и сезон, в който самият той беше сред кандидатите за наградата, но остана зад своя тогавашен съотборник Карим Бензема.

"Аз също имах шанс един сезон. Надявах се да завърша по-високо, но Бензема беше категоричният победител“, призна стражът на мадридчани.

Според Куртоа една от основните причини вратарите да остават в сянката на останалите футболисти е начинът, по който се възприемат индивидуалните им изяви.

"Мога да го разбера. Можем да изиграем брилянтен мач, но след това Килиан Мбапе вкарва зрелищен гол в последната минута и точно това е моментът, който хората запомнят“, обясни той.

Въпреки трудностите 34-годишният белгиец се надява в бъдеще вратар да успее да се пребори за отличието.

"Не е лесно, но искрено се надявам, че един ден вратар ще спечели тази награда. Не знам какъв сезон би бил необходим, за да се случи“, допълни Куртоа.

Той намери повод и за шега по адрес на своите съотборници в Реал Мадрид.

"Когато имаш съотборници като Винисиус, Арда Гюлер и Джуд Белингам, как би могъл някой да гласува за мен?“, каза белгийският национал.

До момента единственият вратар, печелил "Златната топка“, остава легендарният съветски страж Лев Яшин, който получава отличието през 1963 година.

Мануел Нойер се доближи до наградата през 2014 година, когато завърши трети в гласуването, докато Куртоа зае седмото място през 2022 година.