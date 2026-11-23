Пари Сен Жермен вече проучва възможностите за привличането на нови офанзивни футболисти през зимния трансферен прозорец след тежките контузии на Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия, които се очаква да останат извън игра поне до края на сезона.

Според португалското издание "А Бола“ европейският клубен шампион е набелязал седем потенциални попълнения, които биха могли да компенсират отсъствието на двамата основни играчи в нападението.

Старши треньорът Луис Енрике обаче не бърза с решенията на трансферния пазар. След новината за тежката травма на Дуе, която ще наложи оперативна намеса, испанският специалист подчерта, че клубът не трябва прибързано да привлича заместници.

Вместо това наставникът настоява повече възможности за изява да получат новите попълнения Феран Торес, Мика Годтс и Магнеш Аклиуш.

Въпреки позицията му ръководството на парижани следи няколко футболисти от водещите европейски първенства.

Сред основните кандидати са Алберто Молейро от Виляреал и Йереми Пино, който също има минало при "жълтата подводница“, но в момента защитава цветовете на английския Кристъл Палас.

В списъка попадат още двама играчи на Атлетико Мадрид - Алекс Баена и Адемола Лукман, както и Ез Абде от Бетис.

Сред наблюдаваните футболисти са също испанският национал Нико Уилямс от Атлетик Билбао и Виктор Муньос от Ливърпул.

На този етап няма информация за отправени официални оферти, като според „А Бола“ ПСЖ разглежда възможността да привлече част от набелязаните играчи.