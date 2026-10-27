Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция и вероятно ще пропусне остатъка от сезона

Нападателят на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция на дясното коляно в клиника в Доха, Катар. Грузинският национал получи тежка контузия по време на двубоя срещу Барселона в Шампионската лига и най-вероятно ще пропусне остатъка от настоящия сезон.

От френския клуб потвърдиха, че хирургическата интервенция е преминала успешно и футболистът вече е започнал процеса на рехабилитация. Операцията е била наложителна заради скъсана връзка на дясното коляно, като на този етап не е обявена конкретна дата за завръщането му на терена.

Кварацхелия пострада при сблъсък със защитника на Барселона Шави Еспарт по време на срещата между двата отбора в Шампионската лига, спечелена от парижани с 4:2. Впоследствие направените медицински изследвания установиха сериозността на травмата и необходимостта от оперативно лечение.

Още през миналата седмица представители на обкръжението на грузинския футболист заявиха, че е прекалено рано да се правят конкретни прогнози за неговото завръщане. Според първоначалните очаквания възстановяването ще продължи най-малко шест месеца, което означава, че участието му в оставащите мачове от сезона е под сериозно съмнение.

Отсъствието на Кварацхелия ще ограничи възможностите на Пари Сен Жермен в нападение. Грузинецът е сред важните футболисти в офанзивната линия на френския тим, като се отличава с индивидуалната си техника, бързината и способността да създава голови положения.

Треньорският щаб на парижани ще трябва да намери алтернативни решения в атака за предстоящите двубои от френското първенство и Шампионската лига. Продължителното отсъствие на нападателя идва в период, в който отборът продължава участието си в няколко надпревари.

За Кварацхелия основната задача през следващите месеци ще бъде да премине успешно през рехабилитацията и постепенно да възстанови физическата си форма. Завръщането му към пълноценни тренировки ще зависи от развитието на възстановителния процес и преценката на медицинския екип.