Хвича Кварацхелия е със скъсана кръстна връзка на коляното

Нападателят на ПСЖ Хвича Кварацхелия, който бе заменен след час игра при успеха срещу Барселона с 4:2 в Шампионската лига късно снощи, е скъсал вътрешна кръстна връзка на дясното коляно, пише вестник "Екип".



В близките дни нападателят ще се подложи на операция и след нея ще стане ясно колко време ще отсъства от терените, но със сигурност ще бъде няколко месеца. Кварацхелия получи травмата при сблъсък с Шави Еспат от тима на Барселона и бе изнесен от терена, като не можеше да стъпва на десния си крак.

От ПСЖ дадоха новини и около състоянието на Усман Дембеле и Маркиньос, които също бяха заменени заради контузии по време на мача с каталунците. Нападателят има контузия на лявото бедро, а бразилският капитан на тима има травма на дясното бедро. Двамата ще се лекуват и няма да бъдат на разположение на треньора Луис Енрике "в следващите седмици", пише изданието.