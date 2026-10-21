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Хвича Кварацхелия със съмнения за тежка контузия

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Спорт
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Грузинецът ще премине ядрено-магнитен резонанс, но първите тестове не са обнадеждаващи.

Хвича Кварацхелия със съмнения за тежка контузия
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Новините за грузинския нападател на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, който бе заменен след час игра при успеха срещу Барселона с 4:2 в Шампионската лига, не са обнадеждаващи, пише вестник "Екип".

Той ще премине ядрено-магнитен резонанс днес, но първите тестове показват, че най-вероятно крилото е скъсал кръстни връзки на коляното при сблъсъка си с Шави Еспар от каталунския тим.

При излизането си от терена бившият футболист на Наполи не можеше да стъпи на крака си. "Трудно е да се постави диагноза без прегледи", заявиха от лагера на френския шампион във вторник късно вечерта, но всички в клуба са притеснени от състоянието на един от най-добрите си и постоянни футболисти. Ако се потвърдят лошите прогнози, Кварацхелия трябва да бъде опериран и ще пропусне между шест и осем месеца, което на практика ще го извади от игра до края на сезона.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Пари Сен Жермен #Хвича Кварацхелия

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