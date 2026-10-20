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ПСЖ пречупи Барселона в голово шоу на "Парк де Пренс"

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Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
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Шампионите на Европа продължават с пълен актив след три кръга в Шампионската лига.

Дезире Дуе
Снимка: БГНЕС
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Пари Сен Жермен спечели зрелищния сблъсък с Барселона в Шампионската лига, след като надделя с 4:2 над каталунците. Действащият европейски шампион показа характер, за да стигне до успеха и записа трета поредна победа в турнира, запазвайки пълния си актив от девет точки.

Дезире Дуе, Люка Ернандес, Витиня и Фабиан Руис бяха точни за парижани, докато за Барселона се разписаха Шави Еспарт и Ламин Ямал.

Двубоят започна на високи обороти, като още в началото Квича Кварацхелия разтресе гредата с удар от границата на наказателното поле. Усилията на Усман Дембеле и Дуе също поставиха на изпитание Жоан Гарсия, който се справи с двата изстрела. Барселона отговори с опити на Педри и Дани Олмо, но не успя да стигне до попадение.

Домакините получиха сериозен удар в 20-ата минута, когато Дембеле напусна терена заради контузия в лявото бедро. На негово място се появи Феран Торес. Малко по-късно и Олмо получи травма и бе заменен от Фермин Лопес.

Въпреки кадровите проблеми ПСЖ продължи да създава опасности пред противниковата врата. Гарсия се намеси решително при няколко положения, включително след удари на Торес, Фабиан Руис и Кварацхелия.

Натискът на парижани даде резултат в 38-ата минута. Дезире Дуе намери пролука в отбраната на каталунците и с прецизен удар от границата на наказателното поле изпрати топката в мрежата за 1:0.

Барселона можеше бързо да възстанови равенството, но Сафонов спаси удар на Фермин Лопес, а при последвалия опит за добавка защитата на гостите се намеси. До почивката Жоан Гарсия също трябваше да се намесва след далечен изстрел на Кварацхелия.

Каталунците започнаха по-активно второто полувреме и усилията им бяха възнаградени в 55-ата минута. Фермин Лопес изведе Шави Еспарт в наказателното поле, а младият защитник реализира дебютния си гол в Шампионската лига за 1:1.

ПСЖ обаче не се отказа да търси победата, въпреки че и Маркиньос, и Кварацхелия трябваше да бъдат заменени принудително заради контузии. В 71-вата минута Феран Торес беше близо до обрат за Барселона, но ударът му срещна гредата.

Само минута по-късно европейският шампион отново поведе. След центриране на Дуе Люка Ернандес се извиси в наказателното поле и с глава прати топката във вратата за 2:1.

Барселона не се предаде и в 79-ата минута Ламин Ямал се възползва от неточно изчистване на Уорън Заир-Емери. Младата звезда на каталунците се приближи до вратата и с удар от малък ъгъл възстанови равенството, отбелязвайки десетото си попадение във всички турнири от началото на сезона.

Радостта на гостите обаче беше кратка. Само две минути по-късно Витиня се оказа на точното място след изчистване на Жерард Мартин и с великолепно воле от дъгата на наказателното поле отново изведе ПСЖ напред – 3:2.

В 87-ата минута Фабиан Руис сложи точка на спора. Хакими го намери с подаване в наказателното поле, а испанският полузащитник се възползва от открилата се възможност и оформи крайното 4:2.

С успеха ПСЖ продължава без грешка в Шампионската лига, докато Барселона не успя да се противопостави на атакуващата мощ на действащия европейски първенец в един от най-зрелищните двубои в турнира.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Барселона #ПСЖ

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