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Два гола на Гираси осигуриха успех на Борусия срещу Сабах

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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С трите точки Борусия събра шест и заема 10-ото място във временното класиране. Сабах остава с три пункта на 23-ата позиция.

Борусия Дортмунд 2026
Снимка: БГНЕС
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Борусия Дортмунд се наложи над Сабах с 2:1 при гостуването си в Баку и записа втора победа в основната фаза на Шампионската лига. Героят за германския тим бе Серу Гираси, който реализира и двете попадения за успеха. За домакините точен бе Ейдън Макарти.

С трите точки Борусия събра шест и заема 10-ото място във временното класиране. Сабах остава с три пункта на 23-ата позиция.

Гостите започнаха по-активно и още в началните минути създадоха няколко възможности за гол. Фабио Силва не успя да затрудни сериозно Стас Покатилов с първите си два опита, а Серу Гираси пропусна на два пъти от добри позиции.

Натискът на германците все пак даде резултат в 10-ата минута. След добра комбинация по десния фланг Феликс Нмеча отправи удар, който Покатилов не успя да улови. Гираси се възползва от ситуацията и отблизо изпрати топката в мрежата за 1:0.

Постепенно Сабах успя да изравни играта, макар да не създаваше сериозни проблеми за вратаря на гостите Грегор Кобел. В 24-ата минута Джоуи Веерман изпълни опасно пряк свободен удар от границата на наказателното поле, но след намесата на Покатилов и последвалото разбъркване защитата на домакините се справи.

В 30-ата минута попадение на Джой-Ланс Микелс не бе зачетено заради засада. Девет минути по-късно обаче азербайджанският тим стигна до равенството. Тимотеуш Пухач центрира от статично положение отдясно, а Ейдън Макарти се извиси и с глава преодоля Кобел за 1:1.

В края на първата част Сабах имаше възможност дори да осъществи обрат. Кахийм Парис се възползва от грешка на Нмеча и стреля, но Кобел се намеси решително.

След почивката Борусия отново излезе напред в резултата. В 53-ата минута Веерман центрира, а Гираси се позиционира отлично и с второто си попадение в мача възстанови аванса на гостите – 2:1.

Германският състав запази инициативата в следващите минути, но не успя да стигне до трети гол, който да реши окончателно двубоя. Вместо това Сабах получи шанс да изравни в 76-ата минута, когато Орфе Мбина се озова на добра позиция, но не намери целта.

До края Борусия съхрани преднината си и си тръгна от Баку с ценни три точки в Шампионската лига.

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