Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино заяви, че е горд с играчите си, които стигнаха до равенство 2:2 при гостуването си на Спортинг Лисабон в мач от петия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

Двубоят на "Жозе Алваладе" бе изпълнен с екшън, като на полувремето "червените дяволи" губеха в резултата, в 50-ата минута вече водеха, а накрая трябваше да бранят точката с десет души на терена. Освен това срещу тях бяха свирени две дузпи от главния съдия Шимон Марчиняк от Полша, още една бе дадена в тяхна полза, а две техни попадения бяха отменени от арбитрите при изключително дискусионни обстоятелства.

"Много съм горд с моите играчи. Това бе много тежък мач", каза Почетино пред телевизия TNT Sports.

"Хареса ми как играхме през всички 90 минути. Показахме характер. Трудно могат и да се намерят други мачове, в които отборът да е бил санкциониран толкова много. Съдията ни наказа за различни неща и всяко решение бе ключово, но мисля, че тези, които са гледали срещата изцяло, са видели за какво става въпрос. Мога да кажа единствено, че се гордея с играчите. Днес показахме начина, по който искаме да играем. Работим заедно само от седмица, така че съм наистина горд. Казах го и на играчите в съблекалнята", заяви аржентинският специалист.

Той добави, че е особено доволен от видяното през второто полувреме.

"Има още много върху какво да работим, но показахме агресия, а това е начинът, по който искаме да играем. През второто полувреме успяхме да спечелим много в тяхното наказателно поле", каза още Почетино.

Манчестър Юнайтед заема 19-о място в класирането в Шампионската лига със 7 точки.