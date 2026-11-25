Манчестър Юнайтед изпусна победата при гостуването си на Спортинг (Лисабон) и завърши 2:2 в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Луис Суарес се превърна в герой за домакините с две попадения, а Бруно Фернандеш отбеляза два пъти за „червените дяволи“. Срещата предложи много емоции, спорни съдийски решения, отменени голове и червен картон в добавеното време.

Двата отбора започнаха активно, като домакините заложиха на агресивна преса, а англичаните се опитваха да изграждат атаките си с продължително разиграване. В началните минути вратарят на гостите Сене Ламенс показа колебание при изнасянето на топката, но успя да се справи с опасността.

В 29-ата минута Шимон Марчиняк отсъди дузпа за Спортинг за нарушение на Лисандро Мартинес срещу Джовани Катамо. Луис Суарес застана зад топката, но изпълни слабо и Ламенс спаси. Само няколко минути по-късно обаче стражът на Манчестър Юнайтед извърши ново нарушение в наказателното поле, този път срещу Максимилиано Араухо. Суарес отново изпълни от бялата точка и този път не сгреши – 1:0.

Малко преди почивката гостите успяха да изравнят чрез Амад Диало, който реализира след подаване на Юри Тилеманс. Попадението обаче не бе зачетено заради нарушение на белгиеца в хода на атаката.

Манчестър Юнайтед започна ударно второто полувреме и осъществи обрат в рамките на няколко минути. В 46-ата минута Бруно Фернандеш реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу Лисандро Мартинес. Малко след това капитанът на гостите отново се разписа. Негов удар се отклони от терена и заблуди вратаря Кайке, за да направи резултата 2:1.

Фернандеш бе близо и до хеттрик, но пропусна от добра позиция при изпълнение на пряк свободен удар. Спортинг постепенно засили натиска си и в 80-ата минута стигна до изравняване. Сене Ламенс допусна груба грешка при високо центриране, изпусна топката, а Луис Суарес се възползва по впечатляващ начин и с ножичен удар я изпрати в мрежата за 2:2.

Драмата не приключи дотук. Манчестър Юнайтед стигна до нов гол почти веднага след изравняването, след като вратарят Кайке изпусна топката при корнер след съприкосновение с Патрик Доргу. След намесата на ВАР обаче Марчиняк отмени попадението.

В 87-ата минута Максимилиано Араухо пропусна добра възможност да донесе победата на домакините, а в третата минута на добавеното време Юри Тилеманс бе изгонен за закъсняло влизане в средата на терена. Така двата отбора поделиха точките.