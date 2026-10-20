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Компани може да пропусне сблъсъка с Арсенал заради вирус

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Спорт
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Състоянието на германския гранд буди допълнителни притеснения и заради неяснотите около участието на Мануел Нойер и Йошуа Кимих.

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Снимка: AP Photo
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Венсан Компани може да пропусне домакинството на Байерн Мюнхен срещу Арсенал в Шампионската лига заради вирусна инфекция. Състоянието на германския гранд буди допълнителни притеснения и заради неяснотите около участието на Мануел Нойер и Йошуа Кимих.

Наставникът на баварците се възстановява от заболяване, което причинява болки в краката му, и може да се нуждае от още два-три дни почивка. Това обяви помощникът му Арън Данкс, който говори пред медиите преди сблъсъка с лондончани.

„Понякога вирусът засяга краката му и той усеща известна болка. Просто е вирус. Лекарите и експертите знаят много повече от мен. Най-важното е, че го насърчихме да си почива и да отдели времето, което му е необходимо“, обясни Данкс.

„Дали това ще бъде утре или след два-три дни, не знам в момента. Да накараш Венсан да почива е предизвикателство“, добави той.

Компани не изглеждаше в обичайното си състояние и по време на победата на Байерн с 6:1 над Лайпциг в Бундеслигата през уикенда. Тогава треньорът остана седнал край тъчлинията, а спортният директор Макс Еберл разкри, че специалистът има проблеми както с вирусна инфекция, така и с травма в бедрото.

При евентуално отсъствие на Компани от двубоя с Арсенал Байерн ще трябва да разчита на предварително подготвен план за комуникация от разстояние.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

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