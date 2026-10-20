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Мануел Нойер поднови тренировки с Байерн Мюнхен

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Йозуа Кимих и треньорът Венсан Компани отсъстваха.

Мануел Ноер
Снимка: БГНЕС
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Бившият германски национал Мануел Нойер поднови тренировки с Байерн Мюнхен преди мача от Шампионската лига срещу Арсенал, но полузащитникът Йозуа Кимих и треньорът Венсан Компани отсъстваха.

Нойер бе извън терените заради проблем с крака, като на неговото място в мача от Шампионската лига срещу Викинг Ставангер (завършил 3:3) и в двубоя от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг (спечелен с 6:1) застана Йонас Урбиг. След като вече е възстановен, се очаква 40-годишният Нойер да застане на вратата срещу Арсенал, като се предвижда Кимих и Компани също да бъдат на линия.

Кимих пропусна тренировката по лични причини, докато Компани отсъстваше както от заниманието, така и от пресконференцията преди мача поради заболяване – той е повален от вирус и има проблеми с тазобедрената става. Заради тези оплаквания той дори изгледа мача срещу Лайпциг от резервната скамейка, а указанията към отбора даваше помощник-треньорът Арън Данкс.

„На Венсан Компани е препоръчано да си почива заради вирусна инфекция, така че той ще пропусне днешната тренировка и пресконференцията“, съобщиха от Байерн.

Арън Данкс ръководеше тренировката във вторник и трябваше да проведе пресконференцията – задача, която той изпълни и през миналия сезон, когато Компани бе наказан за първия полуфинален двубой срещу бъдещия шампион Пари Сен Жермен.

#ФК Байерн Мюнхен #Мануел Нойер

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