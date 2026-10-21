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Луис Енрике: Отборът показа умението да се адаптира

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Спорт
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Успяхме при контраатаките и вкарахме голове, изрази задоволството си треньорът на ПСЖ.

Луис Енрике: Отборът показа умението да се адаптира
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Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от представянето на тима си при победата над Барселона с 4:2 в Шампионската лига.

"Това, което ме интересува, е да видя, че отборът е способен на изиграе страхотно първо полувреме в дефанзивно ниво - спечелихме много топки с висока преса и създадохме положения да вкараме", бяха първите думи на испанския треньор, цитиран от АФП.

"След това имахме капацитета да преодолеем трудните моменти през второто полувреме, когато Барса доминираше 15 минути. Трябваше да се защитаваме в нисък блок, но ние сме отбор, който се адаптира към това, което се случва на терена. Успяхме при контраатаките и вкарахме голове", доволен е треньорът.

"Всеки очаква нападателите да вкарват голове, но ние можем и да се защитаваме с нападателите, освен с халфове и защитници. Това е начинът да се защитаваш срещу Педри, Ламин Ямал, Фермин Лопес и Рафиня и го направихме много добре, най-вече през първата част и през 15-е минути, когато имахме трудности след почивката", смята Луис Енрике.

Според испанеца месец април ще бъде решаващ за представянето на отборите в Шампионската лига.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Пари Сен Жермен #Луис Енрике

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