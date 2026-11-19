Девет години и половина след оттеглянето си от професионалния футбол, Беноа Тремулинас възобнови тренировките си с отбора на Бордо. Левият бек вече беше заявил, че има желание да се върне в клуба от детството си. В момента Бордо играе в Регионална лига 1.

Тремулинас е юноша на Бордо и дебютира за първия отбор през 2007 г. В рамките на шест сезона той записва 164 мача и 5 гола в Лига 1 и става шампион на Франция през 2009 г.

През 2013 г. преминава в украинския Динамо Киев, а скоро след това играе под наем в Сент Етиен. През 2014-а подписва със Севиля. Поради тежки травми в коляното прекратява професионалната си кариера през февруари 2019 г. именно в испанския клуб и започва работа като телевизионен анализатор за френската медия L'Équipe.

Беноа Тремулинас играе за националния отбор на Франция 5 мача между 2012 и 2015 година.

Завръщането му би трябвало да зарадва привържениците на Бордо. 40-годишният Беноа Тремулинас реши да помогне на любимия си клуб да се пребори за промоция в Лига 1.

Бившият ляв бек се подготвя през последните седмици с първия отбор.

„Целта ми е да играя този сезон“, заяви Беноа Тремулинас.

"Както казах на треньора, не искам да бъда трън в петата на жирондинците. Ако трябва да бъда на пейката и да играя 15 минути, ще го направя с радост и с голямо смирение. И ако един ден ми кажат, че трябва да играя повече, ще направя и това. Но нямам проблем да бъда на пейката. Не съм тук, за да искам каквото и да било", добави той.

„Много се радваме, че се завърна, Треш, и ще бъдем до теб през цялото това вълнуващо предизвикателство“, заявиха от клуба.

Бордо в момента се радва на перфектен баланс в лигата с пет победи в пет мача.