Медиите в Испания обявиха, че преминаването на Джей Джей Габриел в Реал Мадрид е факт.

На 16 години английският вундеркинд обяви, че напуска Манчестър Юнайтед със свободен трансфер, без да е играл за първия отбор.

В предаването El Bar, излъчвано по Radio Barcelona, ​​журналистът Сике Родригес обясни, че трансферната сума ще бъде много по-висока от 350 000 евро, както пише в испанската преса.

„Той тренира няколко седмици в Кастелдефелс, град близо до Барселона. Барса преговаряше, но според това, което ни беше казано преди време в клуба, не се е стигнало до споразумение, защото цената на трансфера е била твърде висока за 16-годишен. Реал Мадрид ще подпише, въпреки че Манчестър Юнайтед възнамерява да заведе въпроса в съда. Трябва да се вземат предвид комисионните на агентите и семействата. Трансферната сума е по-близо до 10 милиона евро, отколкото до 350 000 евро", каза Родригес.