Джовани Леони направи важна крачка към завръщането си на терена, след като поднови тренировки с първия отбор на Ливърпул. Италианският защитник пропусна последните 14 месеца заради тежка и усложнена травма на коляното, получена още при дебюта му за мърсисайдци.

Леони пристигна на „Анфийлд“ от Парма през лятото на 2025 година, когато беше едва на 18 години. Ливърпул плати за него 35 милиона евро плюс допълнителни бонуси, но младият централен бранител успя да запише само един мач с новия си екип. През септември миналата година той получи тежка контузия и бе изнесен на носилка в 80-ата минута на двубоя срещу Саутхамптън от третия кръг на Купата на лигата, спечелен от „червените“ с 2:1.

Първоначалните прогнози бяха за около девет месеца извън игра заради скъсана предна кръстна връзка. Възстановяването обаче се оказа по-сложно, тъй като травмата е засегнала и други структури около коляното. През октомври мениджърът на Ливърпул Андони Ираола призна, че завръщането на защитника се забавя с около месец заради необходимостта от по-внимателен подход.

„Отнема повече време, отколкото искахме. Планът беше да тренира с отбора по време на предишната пауза за националните отбори, но вероятно това ще се случи през следващата, така че загубихме един месец от процеса. Травмата на Джовани не беше просто скъсана предна кръстна връзка – беше тежка контузия, засегнала и много други структури около коляното. Той трябва да бъде напълно уверен, а възстановяването му трябва да протече много внимателно. Искаме да сме сигурни, че когато се присъедини към отбора, ще бъде в добро състояние и ще остане там“, обясни Ираола.

Според информация на „Ливърпул Ехо“ от сряда Леони вече е подновил заниманията с първия състав. Клубът също потвърди положителната новина с кадри, на които италианецът загрява и участва в упражнения с топка заедно със съотборниците си.

Въпреки напредъка в неговото възстановяване защитникът няма да бъде готов за незабавно завръщане в официалните мачове. Очаква се той да пропусне и предстоящото дерби с Манчестър Юнайтед през уикенда.