Пари Сен Жермен е започнал преговори за удължаване на договора на своя капитан Маркиньос. Френският клуб е предложил на бразилския защитник ново споразумение до лятото на 2029 година, съобщава RMC Sport.

Настоящият контракт на 32-годишния футболист изтича през юни 2028 година, но ръководството на парижани иска да си осигури услугите му за още един сезон. Според информацията разговорите между двете страни протичат положително, въпреки че окончателно споразумение все още не е постигнато.

Маркиньос пристигна на "Парк де Пренс“ през 2013 година от Рома и постепенно се утвърди като един от най-важните футболисти в състава. През годините бразилецът се превърна в лидер на отбора и ключова фигура в защитата на френския шампион.

Въпреки периодичните информации за интерес към него от клубове в Катар, Пари Сен Жермен продължава да разчита на своя капитан. През последните трансферни прозорци парижани привлякоха и украинския национал Илия Забарний от Борнемут, който е разглеждан като дългосрочна алтернатива в центъра на отбраната.

Междувременно Маркиньос е близо до завръщане в игра след контузия в дясното бедро, получена по време на двубоя срещу Барселона в Шампионската лига. Очаква се защитникът скоро да поднови пълноценни тренировки със съотборниците си, като не е изключено да попадне в групата за предстоящия мач срещу Ница в събота.

От началото на сезона бразилският национал има осем участия във всички турнири, в които е отбелязал три гола.

За повече от десетилетие в Париж Маркиньос е спечелил 11 шампионски титли на Франция и два трофея от Шампионската лига, като остава сред най-титулуваните футболисти в историята на клуба.

Пари Сен Жермен заема първото място във временното класиране на Лига 1 с 23 точки, две повече от втория Лил.