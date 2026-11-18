Германският футболен съюз (ДФБ) официално обяви подкрепата си за президента на Френската футболна федерация Филип Диало в предстоящите избори за президент на Международната футболна федерация (ФИФА). Французинът ще се изправи срещу настоящия ръководител на световната централа Джани Инфантино по време на конгреса през март 2027 година.

Президентът на ДФБ Бернд Нойендорф изрази увереност, че Диало може да предложи различен модел на управление на световния футбол, като подчерта необходимостта от промени в работата на ФИФА.

"Неговото разбиране за ролята и ценностите му се различават значително от тези на настоящия президент. Искаме различен футбол, по-добър футбол. Искаме ФИФА, която служи на футбола в интерес на всички свои членове. Затова подкрепяме Филип Диало с голяма убеденост“, заяви Нойендорф.

Германският футболен ръководител допълни, че познава добре своя френски колега и оценява високо опита му в международните футболни организации.

"Филип Диало е човек, който поема отговорност и е готов да се справя с предизвикателствата пред футбола. Поддържаме редовни и доверени отношения. Той има богат международен опит и се ползва с голямо уважение в европейското футболно семейство“, добави президентът на ДФБ.

Подкрепа за кандидатурата изрази и вицепрезидентът на германската централа Ханс-Йоахим Вацке. Той заяви, че Диало има реални шансове да победи Инфантино, като припомни доброто им сътрудничество в Изпълнителния комитет на УЕФА.

Предстоящите избори се очертават на фона на напрежение около управлението на ФИФА. Инфантино е подложен на критики след неуспешен план за предоставяне на по-голямо участие на частни инвеститори в най-престижните турнири на организацията, включително световното първенство.

Освен Диало и Инфантино, кандидатура за президентския пост е обявил и японецът Козо Ташима, докато бившият футболист на Тотнъм Рамон Вега също е изразил намерение да се включи в надпреварата.