Президентът на френската футболна федерация Филип Диало ще бъде опонент на Джани Инфантино на изборите за ръководител на ФИФА

Президентът на френската футболна федерация Филип Диало ще се изправи срещу действащия ръководител на Международната футболна централа ФИФА Джани Инфантино на предстоящите избори през март.

Французинът може да бъде представен като кандидат на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) още утре. Желаещите да се противопоставят на Инфантино трябва да обявят кандидатурите си до сряда.

Швейцарският президент на ФИФА е обект на сериозни критики, след като предложи редица промени, включително отварянето на ФИФА към частни инвеститори и създаването на награда за мир на ФИФА, връчена на американския президент Доналд Тръмп. Въпреки това Инфантино е фаворит за четвърти последователен мандат на поста, тъй като има подкрепата на по-голямата част от световните федерации.

Източници, близки до УЕФА, заявиха пред ДПА, че бившият треньор на Арсенал и настоящ директор на ФИФА за глобално развитие на футбола Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА въпреки информацията в медиите.

Филип Диало никога не е играл професионален футбол, но е член на Изпълнителния комитет на УЕФА от 2023-та и е част от приближения кръг на президента Александър Чеферин, който е сред основните опоненти на Инфантино, но самият той няма да се кандидатира.

Козо Ташима, почетният президент на футболната асоциация на Япония също е сред претендентите за поста, както и бившият швейцарски футболен национал Рамон Вега.