Нападателят на Интер Маями Луис Суарес разкри, че заедно с Лионел Меси е направил всичко възможно да убеди Неймар да остане в Барселона през лятото на 2017 година. Въпреки усилията на двамата бразилецът взима решение да напусне каталунския клуб и да премине в Пари Сен Жермен.

В интервю за радио "Каталуня“ уругвайският футболист се върна към един от най-обсъжданите трансфери в историята на футбола и призна, че той и Меси не са успели да променят решението на своя съотборник.

"Да убедим Неймар да остане в Барселона през лятото на 2017 година беше невъзможно, въпреки че с Меси направихме всичко възможно, за да го разубедим от трансфера в ПСЖ“, заяви Суарес.

Тримата оформиха едно от най-резултатните нападателни триа в европейския футбол, известно като MSN. Суарес подчерта, че в основата на успешното им партньорство са били взаимното уважение и липсата на индивидуален егоизъм.

"Нямаше никакъв егоизъм между нас. Празнувахме головете и си помагахме. Нямаше значение кой вкарва. Това е екипната работа“, допълни уругваецът.

През август 2017 година Неймар напусна Барселона и премина в Пари Сен Жермен срещу рекордните 222 милиона евро. Девет години по-късно сделката продължава да бъде най-скъпият трансфер в историята на футбола.

В момента Суарес и Меси отново са съотборници в Интер Маями, докато Неймар продължава кариерата си в родния Сантос. През настоящия сезон бразилецът е записал 27 мача, в които е отбелязал 10 гола и е направил осем асистенции.