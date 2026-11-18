Връчват наградите "Жена на годината" на списание Glamour. Церемонията се провежда в Централния военен клуб в София.

Традиционно в средата на ноември списание Glamour България отличава успешни дами със значителен принос и постижения в областта на модата, бизнеса, изкуството, културата и обществения живот. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова спечели приза в категория "Лидерство за въздействие".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Човек може да постигне много, когато вярва в себе си, но когато и екипът вярва в него. Тази вечер тук е част от нашия екип - Ивелина Димитрова, Георги Славчев, които са на масата до мен. Колеги, включително зад фотоапарата, зад камерите, колеги с микрофоните, които работят понякога 24/7, защото телевизията е това. Тя няма почивен ден, няма почивен час, няма почивна минута, нито почивна секунда. Четири програми 24/7."