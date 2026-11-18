Мей Мъск – модел, автор и майка на предприемача Илон Мъск, ще посети България за първи път на 6 декември. Поводът е представянето на най-новата ѝ книга на гала вечер в София под надслов „Мей Мъск: История без граници“.

Събитието, озаглавено „Мей Мъск: История без граници“, ще събере представители на културния и обществения живот, предприемачи и хора от българския бизнес. По време на гала вечерта Мей Мъск ще представи новата си книга, посветена на успеха без граници през поколенията и изкуството на пълноценния живот.

„Гостуването на Мей Мъск в София е среща с една изключителна житейска философия и световен успех през поколенията. Пример за характер, стил, класа и човешка сила въпреки трудностите – Мей е символ на ценности и вдъхновение, които искаме да споделим с българската публика“, споделя Илияна Алипиева, основател и президент на MDL Group. „За мен е истинско удоволствие да дойда в България за първи път. Животът непрекъснато ни учи, че всяка промяна е възможност да открием нови хоризонти и да станем по-добра версия на себе си. Надявам се моят опит да помогне на повече хора да повярват в собствената си устойчивост, да съберат смелостта да започнат начисто и да осъзнаят, че никога не е късно да пренапишат своята история“, споделя Мей Мъск.

Родена в Канада и израснала в Южна Африка, Мей има над 50-годишна кариера като модел. Тя е майка на три деца, които след развода си отглежда сама. Днес те са сред водещите имена в своите индустрии – технологичния предприемач и основател на SpaceX и Tesla Илон Мъск, предприемача в сферата на ресторантьорството и градското земеделие Кимбъл Мъск и кинорежисьора и продуцент Тоска Мъск.

Посещението на Мей Мъск е поредната инициатива на MDL Group – водещата компания в сегмента на луксозната мода в България, която от десетилетия представлява на българския пазар едни от най-утвърдените световни модни къщи.