Милан проявява сериозен интерес към нападателя на Брюж Николо Тресолди и е готов да започне преговори за привличането му през зимния трансферен прозорец. Според италианското издание „Гадзета дело Спорт“ белгийският клуб оценява 22-годишния футболист на 60 милиона евро.

Младежкият национал на Германия е определен като основна трансферна цел на „росонерите“ за подсилване на атаката през януари. Въпреки високата цена ръководството на Милан е склонно да започне разговори с Брюж за евентуална сделка.

Според информацията Тресолди и неговото семейство имат желание нападателят да продължи кариерата си в Милано. Роденият в Италия футболист е привърженик на "росонерите“ от детството си, което може да улесни евентуалните преговори.

През миналото лято Милан привлече Гонсало Рамос от Пари Сен Жермен за приблизително 75 милиона евро, превръщайки португалския национал в най-скъпото попълнение в историята на клуба. Евентуален трансфер на Тресолди би представлявал поредна значителна инвестиция в атакуващата линия на италианския гранд.

Нападателят на Брюж се представя силно през настоящия сезон, като има 18 попадения във всички клубни и международни срещи. Изявите му са привлекли вниманието на Милан, който ще се опита да постигне договорка с белгийския клуб още през януари.