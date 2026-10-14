Тресолди наказа Интер с хеттрик при сензационна победа на Брюж

Николо Тресолди показа защо Италия толкова много държи да го привлече в националния си отбор, след като отбеляза хеттрик за сензационната победа на Брюж с 4:3 над Интер. „Нерадзурите“ пък останаха без нито една точка след първите си два мача в Шампионската лига.

Интер плати скъпо за индивидуалните грешки при поражението с 1:2 от Реал Мадрид и се нуждаеше от значително по-концентрирано представяне. Брюж загуби с 2:3 от Астън Вила в първия си мач, а в този двубой Ян Зомер се изправи срещу бившия си отбор. В състава на белгийците бе и Тресолди, който има потенциал да заиграе за националния отбор на Италия.

Зомер бързо напусна вратата си и спря Анди Диуф при удар от близка дистанция. Малко по-късно вратарят можеше единствено да проследи с поглед как диагоналният изстрел на Маркус Тюрам преминава през наказателното поле и се разминава на косъм с далечната греда.

След ново подаване на Диуф от аутлинията Брандън Мехеле блокира опита на Лаутаро Мартинес да прати топката в мрежата. Брюж обаче бе близо до откриване на резултата след корнер, когато Тресолди стреля мощно, но разтресе напречната греда.

Интер бе наказан за прекаленото си увлечение в атака. Брюж организира бърза контраатака след корнер, а Карлос Форбс пробяга почти целия терен от собственото си наказателно поле до противниковата врата, преди да бъде повален от Хакан Чалханоглу. Тресолди реализира отсъдената дузпа с удар под напречната греда. За родения в Германия нападател, който е привърженик на Милан от дете, това бе специален момент.

Чалханоглу опита веднага да поправи грешката си, но негов типичен мощен удар срещна напречната греда. В 36-ата минута Лаутаро Мартинес прати топката във вратата след изпълнение на пряк свободен удар, но попадението не бе зачетено заради засада.

Интер все пак стигна до изравняване малко по-късно. Маркус Тюрам проби по левия фланг и подаде към Федерико Димарко, който отклони топката с пета. Лаутаро Мартинес финтира защитник и от близка дистанция изпрати топката в мрежата. Това бе първият гол на капитана на Интер в Шампионската лига от ноември 2025 година.

Тюрам стреля над вратата от границата на наказателното поле, а малко след това Мехеле получи изключително болезнена травма на носа след неволен сблъсък с Диуф. Лаутаро Мартинес отново се озова очи в очи със Зомер, но вратарят успя отчаяно да спре удара му с изпънат крак. Защитниците на Брюж се справиха и с добавката.

Спилерс трябваше да бъде изнесен от терена след смела шпагатна намеса срещу Димарко, но белгийците отново излязоха напред в резултата, възползвайки се от поредна индивидуална грешка на Интер.

Димарко не успя да настигне бързия Форбс, а вратарят Хосеп Мартинес бе излязъл неразчетено напред. Това позволи на Тресолди да изпрати топката в опразнената врата и да отбележи втория си гол в мача.

Брюж бе близо и до трето попадение. Виргили стреля от около 12 метра, но топката се отби във вътрешната страна на близката греда. След това Хосеп Мартинес трябваше да се намеси решително при ситуация един на един с Потс.

Тресолди оформи мечтания си хеттрик, след като се възползва от отбитата топка след поредно спасяване на Хосеп Мартинес срещу опасния Форбс.

През този сезон Интер вече неведнъж бе обръщал мачове в Серия А след изоставане с два гола и футболистите на Кристиан Киву отново намериха повод за надежда. Зомер отрази мощен удар на Петар Сучич, но топката попадна в Лаутаро Мартинес, който намали изоставането на 2:3.

Вместо да допусне изравняване обаче, Брюж стигна до четвърти гол. Неточно подаване на Джед Спенс бе пресечено от Форбс, който изведе Ромео Вермант по десния фланг. Нападателят прехвърли Хосеп Мартинес и увеличи преднината на гостите.

Интер все пак не се предаде. Потс се подхлъзна при опит да пресече подаване на Александър Станкович, което позволи на Анж-Йоан Бони да пробие отляво, да навлезе навътре и с прецизен удар с десния крак да изпрати топката в далечния горен ъгъл. Попадението обаче се оказа само слаба утеха за италианския гранд, който загуби с 3:4.