Барселона превзе "ада“ в Истанбул след впечатляващ обрат и четири гола срещу Галатасарай

Барселона продължи впечатляващото си представяне от началото на сезона, след като постигна категорична победа с 4:1 като гост на Галатасарай във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига. Възпитаниците на Ханзи Флик трябваше да преодоляват изоставане в резултата, но демонстрираха класа и характер, за да стигнат до убедителен успех на негостоприемния "РАМС Парк“ в Истанбул.

Жоао Кансело, Фермин Лопес, Антъни Гордън и Карим Адейеми отбелязаха попаденията за каталунците, докато Алексей Батраков беше точен за турския гранд. Ламин Ямал също имаше ключова роля за успеха, като се отличи с две асистенции през второто полувреме.

Барселона започна срещата с териториално превъзходство и още в първите минути наложи продължително притежание на топката. Каталунците опитваха да намерят пространства в добре организираната защита на домакините, а Дани Олмо и Антъни Гордън бяха сред най-активните в предни позиции.

В шестата минута Олмо получи възможност да излезе сам срещу Угурджан Чакър след подаване на Педри, но атаката беше спряна заради засада.

Десет минути по-късно Гордън получи отличен пас зад отбраната на Галатасарай и стреля с левия крак, но Чакър се намеси решително и предотврати откриването на резултата.

В 23-тата минута Ламин Ямал намери Дани Олмо с прецизно центриране, но ударът с глава на испанеца премина покрай вратата. Само минута по-късно Жоао Кансело отправи опасен изстрел към далечния ъгъл, който беше отразен от стража на домакините.

Противно на развитието на двубоя, Галатасарай успя да поведе в 27-ата минута с първата си сериозна атака. Рафаел Леао организира бърза контраатака и върна топката към границата на наказателното поле, където Алексей Батраков отправи удар. След рикошет в защитник на Барселона топката промени траекторията си и изненада Жоан Гарсия за 1:0.

Попадението вдъхнови турския тим, който само пет минути по-късно отново изпрати топката в мрежата.

След центриране от корнер Виктор Осимен игра с глава, а Баръш Алпер Йълмаз отклони топката, която след допълнителен рикошет попадна във вратата на гостите. Радостта на домакините обаче беше кратка, тъй като след намеса на ВАР попадението беше отменено заради засада.

Галатасарай продължи да атакува, а в 36-ата минута Юнус Акгюн също опита да застраши вратата на каталунците, но не успя да нанесе достатъчно точен удар.

Барселона постепенно възстанови контрола върху събитията и в 42-рата минута стигна до изравняването. Дани Олмо демонстрира отличен усет, като с докосване намери включилия се в наказателното поле Жоао Кансело. Португалският защитник остана непокрит и с прецизен удар в далечния ъгъл преодоля Чакър за 1:1.

До почивката каталунците можеха дори да осъществят пълен обрат. В 44-тата минута Гордън отправи силен удар, но вратарят на Галатасарай отново се намеси блестящо. Малко по-късно англичанинът повтори опита си, но Чакър отново спаси.

В добавеното време Дани Олмо също опита късмета си от дистанция, възползвайки се от мокрия терен, но турският страж запази равенството.

Така двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 1:1, въпреки че Барселона имаше сериозно превъзходство във владението на топката и създадените положения.

Втората част започна вихрено за каталунците, които още в 50-ата минута стигнаха до пълен обрат. Ламин Ямал изпрати великолепно центриране към Фермин Лопес, който се оказа непокрит в наказателното поле и с удар с глава преодоля Чакър за 1:2.

Попадението беше десето за Фермин в Шампионската лига и първото му с глава в турнира.

Само минута по-късно Ямал беше близо до това сам да се разпише, след като навлезе от фланга към центъра и отправи характерния си удар с левия крак, но топката премина на сантиметри от напречната греда.

В 53-тата минута Барселона нанесе нов удар, а Ламин Ямал отново се превърна в главно действащо лице. Младата звезда демонстрира изключителна техника край аутлинията, като с финт се освободи от своя пазач и върна топката към Антъни Гордън. Английският нападател завърши атаката с точен удар по земя за 1:3.

Двете бързи попадения практически пречупиха съпротивата на Галатасарай, а тимът на Ханзи Флик продължи да контролира двубоя.

В 57-ата минута наставникът на турския отбор Окан Бурук направи тройна смяна, като в игра се появиха Лесли Угочукву, Габриел Сара и Лерой Сане.

Минута по-късно Флик също освежи атаката си, заменяйки Дани Олмо и Антъни Гордън с Габриел Жезус и Карим Адейеми.

Именно Адейеми се разписа в 65-ата минута, за да направи победата на Барселона още по-убедителна. Габриел Жезус не успя да овладее добре топката в наказателното поле, но тя попадна в германския нападател, който с прецизен диагонален удар с левия крак не остави шансове на Чакър за 1:4.

В заключителните минути Барселона продължи да създава положения и можеше да стигне до още по-изразителен успех.

В 68-ата минута Ламин Ямал получи отлична възможност да добави името си сред голмайсторите, но ударът му от въздуха премина високо над напречната греда.

В 75-ата минута Карим Адейеми претендира за дузпа след съприкосновение с Роланд Шалай, но съдията Марко Гуида остави играта да продължи.

В 82-рата минута Габриел Жезус беше близо до петото попадение, след като получи подаване от Ямал, но Чакър отрази удара му.

Три минути по-късно Адейеми също имаше отличен шанс да отбележи втория си гол в срещата. Германецът стреля към опразнената част на вратата, но Шалай се намеси на самата голлиния и предотврати ново попадение.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и Барселона заслужено се поздрави с категоричната победа.

Comeback in hell. https://t.co/LkM6Qusjoc — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2026

С успеха каталунците събраха пълен актив от шест точки след първите два кръга на Шампионската лига и оглавиха временното класиране. Отборът на Ханзи Флик продължава безгрешното си представяне и в испанското първенство, където също заема първото място след осем победи в осем срещи.

За Галатасарай поражението беше второ поредно в основната фаза на турнира, след като турският гранд загуби и първия си двубой срещу Спортинг Лисабон с 1:3.