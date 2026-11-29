Борусия Дортмунд пропусна отлична възможност да увеличи преднината си на върха в Бундеслигата, след като допусна обрат и загуби с 1:2 от Байер Леверкузен на "Сигнал Идуна Парк“ в дербито от 11-ия кръг на германското първенство.

Възпитаниците на Нико Ковач поведоха рано в срещата, но прекалено пасивната им игра през второто полувреме позволи на "аспирините“ да стигнат до заслужен успех.

Домакините откриха резултата още в осмата минута. След грешка на Есекиел Фернандес при изнасянето на топката Феликс Нмеча се освободи от противниковите защитници и с прецизен удар намери долния ляв ъгъл на вратата на Марк Флекен.

Леверкузен отговори с натиск, а в 23-тата минута Грегор Кобел демонстрира отличен рефлекс при удар на Патрик Шик и последвалата добавка на Нейтън Тела. Швейцарският страж се намеси решително и при опасни изстрели на Ибрахим Маза и Афонсо Морейра.

В 39-ата минута Нико Ковач бе принуден да извърши смяна, след като Константинос Карецас получи контузия и отстъпи мястото си на Фабио Силва.

Малко преди почивката Серу Гираси пропусна отлична възможност да удвои преднината на домакините, стреляйки над вратата от близка дистанция. В добавеното време Нико Шлотербек се разписа с глава след центриране на Максимилиан Байер, но попадението бе отменено заради засада на Гираси.

След подновяването на играта Байер Леверкузен постепенно установи контрол върху случващото се на терена. Дортмунд се прибра в собствената си половина, а в 62-рата минута Ковач предприе дефанзивна смяна, заменяйки Гираси с Юлиан Рюерсон.

Натискът на гостите даде резултат в 69-ата минута. След центриране на Алейш Гарсия от статично положение Патрик Шик се пребори с Джоб Белингам и с прецизен удар с глава възстанови равенството.

Само две минути по-късно Муса Диаби бе близо до пълния обрат, но ударът му премина покрай далечния стълб.

Десет минути преди края на редовното време отбраната на Борусия отново се пропука. Домакините не успяха да изчистят топката след преса на съперника, а Есекиел Фернандес засече с глава отклонено центриране на Диаби, за да направи резултата 1:2.

Едва след второто допуснато попадение "жълто-черните“ погледнаха по-смело към противниковата врата. Карни Чуквуемека пропусна няколко възможности да възстанови равенството, докато на отсрещната страна Кобел предотврати трети гол след пробив на Диаби.

В последните секунди дори швейцарският вратар се включи в атаката на домакините, но и това не помогна на Борусия да избегне първото си поражение в първенството през настоящия сезон.

Дортмунд запази лидерската си позиция в Бундеслигата, но пропиля възможността да се възползва от вчерашното равенство на Байерн Мюнхен срещу Хамбургер (1:1). Разликата между двата отбора вече е само една точка, а битката за върха в германския футбол се завързва още повече.