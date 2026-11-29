Рома постигна убедителна домакинска победа с 4:0 над Монца в среща от 13-ия кръг на италианската Серия А. Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини решиха всичко още през първото полувреме благодарение на вдъхновената игра на Дониел Мален и Матиас Суле.

Столичани можеха да открият резултата още в осмата минута, когато Суле изпрати топката в мрежата, но попадението бе отменено, тъй като кълбото бе напуснало очертанията на терена преди центрирането на Ману Коне.

Само четири минути по-късно Мален преодоля съпротивата на противниковата отбрана и с прецизен диагонален удар откри резултата. Попадението бе под номер 27 за нидерландеца през календарната 2026 година с екипа на Рома, с което той подобри клубния рекорд на Педро Манфредини от 1960 година - 26 гола.

В 24-тата минута Мален влезе в ролята на асистент, извеждайки Матиас Суле, който с точен удар с левия крак удвои преднината на домакините.

Аржентинецът отбеляза второто си попадение в срещата в 36-ата минута, когато с великолепен фалцов удар извън наказателното поле изпрати топката в горния ъгъл на вратата.

Малко преди почивката Монца получи право да изпълни дузпа за нарушение на Уесли срещу Самуеле Бириндели, но след намесата на ВАР решението бе отменено заради засада.

Единствената неприятна новина за Рома през първото полувреме бе контузията в глезена на Мален, който бе заменен на почивката от Сантяго Кастро.

Гостите опитаха да се върнат в двубоя след подновяването на играта, като в 65-ата минута Миле Свилар отрази опасен удар на Лоренцо Коломбо, а при последвалия корнер Дани Мота нацели напречната греда с глава.

Крайното 4:0 бе оформено в първата минута на добавеното време. След отлично разиграване между Пауло Дибала и Даниеле Гиларди топката достигна до Кастро, който сложи точка на головото шоу на "Олимпико“.

С победата Рома си върна второто място в класирането на Серия А и се доближи на две точки от градския си съперник Лацио, като до дербито на италианската столица остават само две седмици.