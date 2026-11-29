Тотнъм продължи възхода си във Висшата лига, след като победи Съндърланд с 2:0 като гост в среща от 12-ия кръг на английското футболно първенство. Възпитаниците на Роберто де Дзерби записаха пети успех в последните си шест мача.

Двубоят започна неблагоприятно за домакините, които останаха с човек по-малко още в 12-ата минута след червен картон на белгийския защитник Тома Мюние.

Лондончани се възползваха от численото си превъзходство, а в герой за гостите се превърна Джеймс Мадисън. Английският полузащитник откри резултата в 35-ата минута, а в 70-ата оформи крайното 2:0 с второто си попадение в срещата.

С победата Тотнъм се изкачи на осмото място в класирането с актив от 18 точки. Съндърланд, който през януари ще се изправи срещу българския шампион Левски в основната фаза на Лига Европа, остава в зоната на изпадащите на 18-а позиция с девет пункта.

В друг двубой от кръга Борнемут победи Фулъм с 2:1 като гост. Маркъс Тавърниър и Джъстин Клуйверт реализираха попаденията за "черешките“, а Родриго Мунис бе изравнил за домакините от дузпа в 28-ата минута.

В добавеното време Клуйверт получи втори жълт и съответно червен картон, но това не попречи на Борнемут да се поздрави с трите точки и да заеме петото място в подреждането. Фулъм остава непосредствено над зоната на изпадащите на 17-а позиция.

Междувременно Нюкасъл се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Брайтън. Единственото попадение в срещата реализира Харви Барнс от дузпа още в осмата минута.

Въпреки поражението "чайките“ запазват второто си място във временното класиране, но изостават с шест точки от лидера Арсенал, който по-късно тази вечер приема Манчестър Сити в дербито на кръга.