Фрайбург пропиля аванс от два гола и завърши 2:2 срещу РБ Лайпциг в един от най-интересните двубои от 11-ия кръг на германското футболно първенство. Възпитаниците на Юлиан Шустер бяха близо до трите точки, но попадение на Кристоф Баумгартнер в добавеното време спаси гостите от поражение.

Пред 32 600 зрители срещата започна с високо темпо, а домакините нанесоха първия удар още в 11-ата минута. Дери Шерхант центрира от левия фланг, а Игор Матанович откри резултата с глава.

РБ Лайпциг реагира с опасни удари от дистанция на Антонио Нуса и Ромуло, но вратарят на Фрайбург Мио Бакхаус се намеси решително.

Малко преди почивката домакините удвоиха преднината си. Нийл Ел Айнауи игра с ръка в наказателното поле, а след намесата на ВАР главният съдия Робин Браун отсъди дузпа. Максимилиан Егещайн бе точен от бялата точка в 43-ата минута.

Гостите се върнаха в двубоя в началото на второто полувреме, когато видеоповторенията установиха нарушение на Шерхант в наказателното поле. Кристофър Нкунку реализира отсъдената дузпа в 53-ата минута и намали изоставането на своя отбор.

Последваха възможности и пред двете врати. Юито Сузуки бе близо до впечатляващо попадение след индивидуален пробив през почти целия терен, но бе спрян от Мартен Вандеворд. Ромуло пък разтресе външната страна на гредата в 64-ата минута, а малко по-късно Матанович стреля над напречната греда от близка дистанция.

Последната дума в двубоя обаче имаше РБ Лайпциг. В третата минута на добавеното време Кристоф Баумгартнер отбеляза за крайното 2:2 и донесе точката на състава на Мартин Демикелис.

Равенството остави и двата отбора зад Байерн Мюнхен и лидера Борусия Дортмунд в класирането на Бундеслигата. Фрайбург запази преднината си пред РБ Лайпциг и удължи серията си на седем поредни мача без поражение във всички турнири.