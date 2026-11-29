Байерн Мюнхен понесе пореден удар, след като полузащитникът Конрад Лаймер претърпя успешна операция на десния глезен, съобщиха официално от германския шампион.

29-годишният австрийски национал получи контузията по време на съботното гостуване на Хамбургер, завършило при нулево равенство. Лаймер се появи в игра като резерва, но впоследствие бе принуден да напусне терена заради травмата.

Медицинските прегледи установиха изместване на сухожилие в областта на десния глезен, което наложи хирургическа интервенция. Операцията бе извършена успешно в неделя, а футболистът предстои да започне своята рехабилитация. От клуба не посочиха конкретен срок за възстановяването му.

Отсъствието на Лаймер допълнително задълбочава кадровата криза при баварците, които вече са лишени от услугите на Хари Кейн, Майкъл Олисе, Джамал Мусиала, Исмаел Сайбари, Мануел Нойер, Серж Гнабри и Алфонсо Дейвис.

Последните двама подновиха тренировъчни занимания в петък, но все още не е ясно кога ще бъдат готови да се завърнат в игра.

Байерн изостава с една точка от лидера в Бундеслигата Борусия Дортмунд, който по-късно днес приема Байер Леверкузен.

Следващото изпитание за мюнхенския гранд е във вторник, когато тимът посреща лидера във Втора Бундеслига Херта Берлин в двубой от третия кръг на турнира за Купата на Германия.