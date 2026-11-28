Байерн Мюнхен допусна нова грешка. Баварците стигнаха само до 0:0 като гост на Хамбургер в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата.

На шампионите им се наложи да играят в намален състав, след като Йозуа Кимих получи директен червен картон в края на първото полувреме.

След почивката домакините се превърнаха в по-активния отбор, но до гол в срещата не се стигна.

След равенството Байерн е на второ място в класирането с 23 точки. Хамбургер е на 13-а позиция с 13 пункта. Лидер е Борусия Дортмунд с точка повече и предстоящо домакинство срещу Байер Леверкузен.

В друга среща от кръга Кьолн постигна убедителна победа, като Мариус Бюлтер отбеляза хеттрик, а Саид Ел Мала - два гола при победата с 5:0 срещу Елферсберг. За гостите българският национал Лукас Петков беше титуляр и игра пълни 90 минути.

Падерборн пък вкара осем гола във вратата на Шалке за безкомпромисното 8:1.