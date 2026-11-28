Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде брифинг преди мача със Септември от 16-ия кръг на Първа лига. Той коментира обаче основно случилото се в Марсилия по време срещата от 5-ия кръг на Лига Европа срещу Олимпик (0:1).

“Ако ми позволите преди да влезем в процеса с въпросите, искам да изпратя една много силна прегръдка на всички наши привърженици, които бяха част от ужасяващите неща на „Велодром“. Искам да пожелая на всички да се възстановят по най-бързия и добър начин. Искам да изпратя една прегръдка на цялата левскарска общност заради това, което се случи", започна той.

"Моята гледна точка за ситуацията е много ясна – това, което се случи онзи ден е абсолютно срамно и жалко. Моята позиция е много ясна относно това. Аз нямах абсолютно никаква идея какво се случи докато свърши мача. После започнаха да ми обясняват какво е станало, но не бях видял нито една снимка или видео, докато не приключи мача. Честно казано, когато видиш снимки и видеа почват да ми излизат сълзи. Това е срамно, жалко и недопустимо. Кара те да обмислиш много неща отново. Очевидно ако жена ми и детето ми бяха с нас да гледат мача щяха да са в тази зона. Футболът не е това, спортът не е това. Вследствие от това аз смятам, че моята гледна точка е следната – в момента, в който делегата, изпратен от УЕФА, получи нещата, моята гледна точка е ясна – мачът трябваше да бъде спрян. И ако по време на първата част те не са могли да преценят сериозността на всички тези инциденти, на почивката мачът трябваше да бъде спрян. Аргументацията, която беше обяснена, че делегатът е казал, че ако мачът спре, ще има по-големи инциденти на терена. Това не може да бъде оправдание, защото най-вече трябва да има ценности, респект и уважение. Казвайки всичко това искам да спомена и хубав детайл. Искам да благодаря на всички български клубове и фенове, които изразиха подкрепа. Тук не става въпрос за Левски, Лудогорец, ЦСКА или Арда, става дума за човечност. Говорим за страхотна държава, където всички заедно обединени имаме възможност да се защитим и това не може да се случва в никакъв контекст. Пожелавам най-скорошно и бързо оздравяване на всички, замесени в този инциденти. Исках да разбера цялата информация как точно се развива тяхното възстановяване. Обясниха ми, че клубът е близко до тях и са в целия процес, което е правилното нещо. Исках да разбера как точно са процедирали по време на мача с помощта към тези хора. На база на това, което се случи са обяснили на самия делегат това, което се е случило по време на двубоя. Моята гледна точка е много ясна“, допълни испенцът.

„Това е един много жалък, тъжен и безсмислен инцидент. Футболистите като всички нас са човешки същества. Както и вие казахте, относно мача резултатът лъже спрямо показаното. За мен отборът направи невероятен мач, слагайки на масата всички различни контексти и бюджетите на отборите. Играем на „Велодром“, с 12 пъти над нашия бюджет, свикнал да играе в Шампионска лига. Нашите играчи имаха страхотно представяне. Честният резултат беше равенството. Всичко това обаче е на втори план“, продължи наставникът.

Треньорът все пак обърна внимание и на предстоящия мач със Септември от Първа лига.

„Мачът със Септември е много важен за мач, където имаме само два дни за възстановяване. Но това е и което ние искаме – да се състезаваме в Европа, в лигата, да имаме възможността и капацитета да показваме това, което нашият отбор има. Да имаме постоянство и да покажем ниво, което изискват от нас различните турнири. Слагайки всичко на везната отборът от първия ден показва много интересни неща и трябва да бъдем фокусирани и концентрирани, да направим добър мач и да го спечелим“, обясни Веласкес.

„Трябва да говорим базирано на реалността. Това какво е трябвало, ако или какво се е случило, какво реално стана. Това е за други да го мислят. За мен за жалост има прекалено много агресивност във футболния свят. Аз не искам да влизам в конкретика за различните случки, но за жалост се случва и до момента. Това трябва да го погледнем като общество. От гледна точна на групата и отбора трябва да се опитаме от позитивната гледна точка да подготвим отбора за неделя“, продължи испанецът.

„Сангаре, който четвъртък претърпя успешна операция, но започва да се възстановява. Кирилов също се развива добре. Сержиньо се възстановява добре. Днес ще тренира с нас и ще решим. Има опция да влезе в групата и да вземе участие с някакви минути или да остане извън групата и да спечели още някой ден на възстановяване. Днес трябва да преценим това на база тренировката и какво усещане има. Акрам има леко раздразнение в коляното. Нямаше го това по време на мача, но след като минаха няколко часа имаше леко неразположение. Вчера мина изследвания и не е нещо сериозно. Но това няма да му позволи да бъде опция срещу Септември и ще бъде под въпрос срещу Лудогорец. Трябва да видим как ще се развие. Останалите играчи са в оптимално състояние“, завърши Веласкес.