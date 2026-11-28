С три мача в събота, 28 ноември, продължава 16-ият кръг в Първа лига. От 12:45 часа Локомотив Пловдив е домакин на Спартак Варна. В 15:15 Лудогорец гостува на Ботев Враца под Околчица, а в 17:45 започва срещата Черно море – Ботев Пловдив.

Лудогорец е трети в таблицата с 33 точки, на две точки от ЦСКА и Левски. При успех в Северозапада тимът на Игор Йовичевич ще се изкачи временно на върха в класирането. „Орлите“ не трябва да подценяват съперника, който неведнъж е доказвал, че пред собствена публика може да изненада всеки.

Ботев Враца на Тодор Симов има крещяща нужда от точки. Отборът влиза в кръга от предпоследна позиция. Ботев няма победа осем мача – последната дойде при визитата на Септември с 3:2 на 4 септември. Последната домакинска пък беше на 24 август – 1:0 срещу Ботев Пловдив.

„Канарите“ са замесени в последния мач от съботната програма – гостуване на „Тича“. Пловдивчани започнаха с ръководни промени предвид очакваното взимане на властта от страна на Мило Борисов. Жертва вече стана старши треньорът Станислав Генчев, въпреки че съставът направи зрелищно 3:3 с ЦСКА и се представя добре напоследък.

Черно море също се възроди в последно време – пет последователни срещи без загуба във всички турнири, като и в петте тимът на Илиан Илиев не допусна гол, включително 0:0 в градското дерби със Спартак на „Коритото“.

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Локо Пд пък играе със Спартак рано в събота на „Христо Бонев“. „Смърфовете“ са с четири равенства в последните си шест шампионатни срещи – единствената загуба беше от Лудогорец с 0:3.

Спартак Варна не падна в първите два двубоя на Даниел Моралес начело на „соколите“ – страхотен обрат над Арда от 0:2 до 3:2 и нулево равенство с Черно море в градското дерби.