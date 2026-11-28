Ръководството на Българския футболен съюз (БФС) апелира всички, които са потърпевши от агресията на “Стад Велодром” или разполага със снимкови или видеоматериали от сцените на брутална агресия да се свържат с футболната централа.

Федерацията цели да изпрати кадрите на УЕФА и Министерството на външните работи на Република България, а те от своя страна да ги предоставят на френските власти, разследващи инцидентите.

Изявление на БФС:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА ПОТЪРПЕВШИ ОТ АГРЕСИЯТА НА “СТАД ВЕЛОДРОМ”

Българският футболен съюз призовава всички, които са директни потърпевши или чиито близки са пострадали на трибуните на “Стад Велодром” по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски и които разполагат със снимкови или видеоматериали от сцените на брутална агресия, да ги изпратят на имейл адрес fans@bfunion.bg или като прикачен файл (максимален размер 10 MB), или чрез линк за споделяне на файлове.

БФС продължава да търси незабавни и категорични отговори от всички институции, отговорни за провеждането на срещата, и в тази връзка се ангажира да предостави събраните визуални материали на представители на европейската футболна централа УЕФА, както и на представители на Министерството на външните работи на Република България, а те от своя страна да ги предоставят на френските власти, разследващи инцидентите.

Българският футболен съюз е готов да окаже пълно съдействие и помощ на всички пострадали на “Стад Велодром” и техните близки.