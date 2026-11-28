Борусия Мьонхенгладбах пропусна отлична възможност да запише втората си победа от началото на сезона в германската Бундеслига. Възпитаниците на Александър Блесин завършиха 3:3 при гостуването си на Вердер Бремен в среща от 11-ия кръг, въпреки че водеха с 3:1 до 85-ата минута.

Пред 41 800 зрители на "Везерщадион“ гостите започнаха по-убедително и още в десетата минута Зенто Уно пропусна отлична възможност, след като не успя да преодолее вратаря Карл Хайн.

По-добрата игра на Борусия даде резултат в 27-ата минута. Главният съдия Феликс Цвайер отсъди дузпа след намесата на ВАР за игра с ръка на Юри Регер при удар на Джоузеф Скали. Кевин Дикс бе точен от бялата точка и изведе гостите напред.

Вердер възстанови равенството в 38-ата минута чрез Ерен Динкчи, който стреля от воле от около 16 метра, а топката се отби във вътрешната страна на гредата, преди да влезе в мрежата.

Само 48 секунди след подновяването на играта Франк Онора върна преднината на Борусия, възползвайки се от отлично подаване на Уно. Домакините отговориха с натиск и две добри възможности пред Никлас Фюлкруг, но гостите устояха и в 78-ата минута Онора отбеляза второто си попадение за вечерта.

Когато всичко изглеждаше решено, Вердер намери сили за впечатляващо завръщане. Ерен Динкчи намали изоставането на бременци в 85-ата минута, а във втората минута на добавеното време Никлас Фюлкруг оформи крайното 3:3 и хвърли домакинските привърженици в екстаз.

Така Борусия Мьонхенгладбах остана на последното място в Бундеслигата, докато Вердер, въпреки спасената точка, пропусна възможността да се изравни по актив с четвъртия РБ Лайпциг.