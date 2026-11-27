Ръководството на Рен обяви раздялата със старши треньора Франк Хайзе след серия от пет поредни срещи без победа във всички турнири. Заедно с него клуба напускат и помощниците му Йоан Рамаре и Лилиан Налис.

Решението бе взето ден след поражението с 1:3 при гостуването на НЕК Неймеген в Лига Европа. Рен не е печелил мач от 25 октомври, когато се наложи над Страсбург с 3:0.

Според френските медии Хайзе е загубил доверието на част от футболистите в съблекалнята, а незадоволителните резултати са поставили под напрежение и президента на клуба Арно Пуй.

Франк Хайзе пое Рен в средата на миналия сезон и успя да класира отбора за участие в Лига Европа. Очакванията през настоящата кампания бяха тимът да се намеси в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, но към момента заема деветата позиция в Лига 1.

Представянето на отбора на европейската сцена също е под очакванията, като французите имат само една победа в основната фаза на Лига Европа -– срещу ОФИ Крит.

До назначаването на постоянен наставник отговорността за подготовката на отбора ще бъде поверена на Себастиен Тамбуре, Пиер-Александър Льолиевр и Ерве Секли.

Тримата ще ръководят Рен при предстоящото гостуване на Тулуза в неделя.

Хайзе се превърна в поредния треньор, загубил поста си във френския елит през настоящия сезон, след като Ланс, Льо Авър и Страсбург също предприеха промени в треньорските си щабове.