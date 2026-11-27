Загубата от НЕК Неймеген в Лига Европа сложи край на престоя на специалиста начело на френския клуб
Ръководството на Рен обяви раздялата със старши треньора Франк Хайзе след серия от пет поредни срещи без победа във всички турнири. Заедно с него клуба напускат и помощниците му Йоан Рамаре и Лилиан Налис.
Решението бе взето ден след поражението с 1:3 при гостуването на НЕК Неймеген в Лига Европа. Рен не е печелил мач от 25 октомври, когато се наложи над Страсбург с 3:0.
Според френските медии Хайзе е загубил доверието на част от футболистите в съблекалнята, а незадоволителните резултати са поставили под напрежение и президента на клуба Арно Пуй.
Франк Хайзе пое Рен в средата на миналия сезон и успя да класира отбора за участие в Лига Европа. Очакванията през настоящата кампания бяха тимът да се намеси в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, но към момента заема деветата позиция в Лига 1.
Представянето на отбора на европейската сцена също е под очакванията, като французите имат само една победа в основната фаза на Лига Европа -– срещу ОФИ Крит.
До назначаването на постоянен наставник отговорността за подготовката на отбора ще бъде поверена на Себастиен Тамбуре, Пиер-Александър Льолиевр и Ерве Секли.
Тримата ще ръководят Рен при предстоящото гостуване на Тулуза в неделя.
Хайзе се превърна в поредния треньор, загубил поста си във френския елит през настоящия сезон, след като Ланс, Льо Авър и Страсбург също предприеха промени в треньорските си щабове.