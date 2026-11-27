Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска изрази увереност, че отборът му ще преодолее трудния период, през който преминава. Италианският специалист говори пред медиите преди неделното дерби с Арсенал във Висшата лига, като защити звездата на "гражданите“ Ерлинг Холанд.

Манчестър Сити спечели само един от последните си седем двубоя във всички турнири, а норвежкият нападател не успя да се разпише в три поредни срещи за клуба.

"Ерлинг е играч с манталитет на победител. Нормално е да не е щастлив, когато не печели мачове, но не забравяйте, че преди няколко седмици той танцуваше на терена. Ерлинг е разстроен, точно както и аз. Това не е спринт, а маратон. Градим нещо за бъдещето“, заяви Мареска.

Италианецът подчерта, че не вижда повод за притеснение относно поведението и представянето на норвежкия национал.

"Ерлинг е номер 9, а нападателите живеят за голове и победи. Ако не вкарват или не печелят мачове, са разстроени. Не мисля, че това се отразява на играта му. Не виждам никакъв проблем с него“, допълни мениджърът.

Мареска коментира и поредицата от спорни съдийски решения в ущърб на Манчестър Сити според него. Сред тях е отмененото попадение на Холанд при равенството с Фулъм през миналия уикенд заради нарушение срещу вратаря Бернд Лено.

"Никога през живота си не съм виждал играч да докосва топката с две ръце, без това да бъде санкционирано, например срещу Брайтън или Фулъм. Ако просто спрете кадрите, когато вратарят има топката, изглежда като нарушение, но той не хваща топката. В крайна сметка съдията е там и той решава“, коментира специалистът.

В неделя Манчестър Сити гостува на действащия шампион и настоящ лидер Арсенал. "Гражданите“ изостават с шест точки от лондончани и ще търсят положителен резултат на "Емирейтс“, за да съкратят дистанцията до върха във Висшата лига.