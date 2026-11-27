Манчестър Юнайтед удължи договора на своя капитан Бруно Фернандеш с още една година, съобщиха официално от английския клуб.

— Manchester United (@ManUtd) November 27, 2026

Ръководството на "червените дяволи“ се възползва от заложената в контракта на португалския полузащитник опция, според която той остава обвързан с клуба до лятото на 2028 година.

По този начин Манчестър Юнайтед си гарантира, че няма да загуби своя капитан като свободен агент след края на настоящия сезон.

32-годишният Фернандеш имаше ключова роля за третото място на отбора във Висшата лига през миналата кампания, а индивидуалното му представяне бе отличено с наградата за най-добър футболист на сезона в английското първенство.

През настоящата кампания обаче Манчестър Юнайтед изпитва сериозни затруднения и след първите 11 кръга заема предпоследното 19-о място в класирането на Висшата лига.