УЕФА категорично осъди сериозните прояви на насилие и безредици, включително сблъсъци между привърженици на територията на стадиона, възникнали по време на мачовете от Лига Европа Олимпик Марсилия - Левски и Бешикташ - Апоел Беер Шева.

Изявлението на УЕФА:

Насилието, агресията, омразата и всякаква форма на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола. Турнирите на УЕФА се основават на принципите на уважение, честна игра (феърплей), почтеност и безопасност. Събитията, разиграли се по време на споменатите срещи, противоречат на тези фундаментални ценности, както и на целта на УЕФА – заложена в нейния Устав – да гарантира, че футболните мачове се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортна коректност.

УЕФА назначи инспектори, които да проведат дисциплинарни разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по случая, в съответствие с приложимата нормативна уредба на УЕФА.