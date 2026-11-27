Българските клубове подкрепиха Левски след погрома на "Стад Велодром" в четвъртък вечер.

Фенове на "сините" пострадаха след сблъсъци по трибуните. Запалянковци на българския шампион, включително жени, а и хора от клубното ръководството, бяха нападнати с палки и метални тръби.

Лудогорец бе един от клубовете, които изразиха съпричастност с Левски.

"Позиция на ПФК Лудогорец относно инцидентите в Марсилия

ПФК Лудогорец изказва пълната си подкрепа към Левски и неговите привърженици след инцидентите преди и по време на мача срещу Олимпик на стадион "Велодром" в Марсилия. Категорично заявяваме, че насилието няма място по стадионите в Европа. Надяваме се, че пострадалите фенове на Левски са добре и ще се приберат благополучно в България. Силно се надяваме френските власти да проведат щателно разследване на инцидентите около мача и извършителите на посегателствата над българските фенове да си получат заслужените санкции според закона.

Сигурността на привържениците е обща отговорност на клубовете, футболните институции и властите. Необходими са действия, за да може всеки фен да подкрепя отбора си спокойно, независимо къде се играе мачът.

Желаем успех на Левски в оставащите мачове в основната фаза на Лига Европа."

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Подкрепа изразиха и пловдивските Ботев и Локомотив.

"ПФК Ботев Пловдив категорично осъжда проявите на насилие срещу български граждани преди и по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски София.

Нападенията над български привърженици са абсолютно недопустими. Нито футболът, нито каквито и да било клубни или лични пристрастия могат да бъдат оправдание за подобни действия.

В подобни ситуации клубните съперничества остават на заден план. Преди всичко става въпрос за сигурността, достойнството и неприкосновеността на българските граждани. Всеки човек трябва да има възможност да подкрепя своя отбор, без да се страхува за живота и здравето си.

Изразяваме своята съпричастност към пострадалите и техните близки, както и подкрепата си към ПФК Левски и неговите привърженици.

Настояваме за пълно и обективно разследване на всички обстоятелства около инцидентите, установяване на виновните лица и налагане на съответните строги санкции.

Призоваваме компетентните френски власти и УЕФА да предприемат необходимите действия, така че подобни прояви да не остават без последствия.", написаха "канарите".

"ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда бруталните прояви на насилие срещу български граждани в Марсилия!

Нападенията от страна на привърженици на Олимпик Марсилия срещу български граждани, сред които жени, са абсолютно недопустими и не могат да бъдат оправдани по никакъв начин. Подобни действия нямат място във футбола, нито в съвременното общество.

Искаме ясно да заявим, че подобно отношение е недопустимо, особено на мач в европейските турнири. В такива моменти клубните пристрастия остават на заден план. Става въпрос за сигурността и достойнството на български граждани!

Изразяваме своята пълна съпричастност към пострадалите и техните близки, както и подкрепата си към ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI и неговите привърженици.

Настояваме за незабавно и пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите, установяване на всички виновни лица и налагане на съответните наказания в най-кратки срокове. Призоваваме УЕФА да предприеме най-строгите възможни дисциплинарни мерки и да не допуска подобни прояви да останат без последствия.

Насилието няма място във футбола! Солидарни сме с нашите сънародници!", се казва в позицията на Локомотив.