Двете разследвания са за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди и за подбуждане към омраза след нацистки поздрави.
Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания след ожесточените сблъсъци на стадиона „Велодром“, в които са участвали привърженици на Олимпик Марсилия и при които са пострадали фенове на Левски, съобщават „Франс прес“ и „Фигаро“.
„Едното разследване е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб“, уточнява прокуратурата в отговор на запитване на Франс прес.
Отделно е образувано второ разследване „за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“.
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Инцидентите започнали около десет минути преди началото на мача вчера вечерта, когато стотици привърженици на Олимпик Марсилия напуснали Южната трибуна и се насочили към трибуна „Жан Буен“ – една от страничните трибуни на стадион „Велодром“, където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите.