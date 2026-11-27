Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньес окачестви като "недопустими" инцидентите на "Стад Велодром" на мача между Олимпик Марсилия и Левски (1:0) в Лига Европа. Той осъди насилието с най-голяма строгост и увери, че "отговорните за това ще отговарят за действията си", предаде сайтът rmcsport.bfmtv.com.

"Сцените на сериозно насилие на "Стад Велодром", които се случиха вчера вечерта по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, са недопустими и аз ги осъждам с най-голяма строгост", заяви Нуньес, цитиран от медията.

Политикът увери, че виновниците ще бъдат идентифицирани и санкционирани.

"Цялата светлина трябва да бъде насочена към обстоятелствата на това насилие и към поведението, което води към омраза. действащите лица, от едната и другата страна, ще бъдат идентифицирани, задържани и ще отговарят за действията си. Събирам днес властите и компетентните служби. Отново казвам: насилието, като подтикване към омраза и провокацията нямат място на нашите стадиони", добави той.

По-рано през деня френският президент Еманюел Макрон също осъди с най-голяма строгост "Действията на насилие към българските привърженици".

Депутатът от лявата радикална партия "Непокорна Франция" Манюел Бомпар пък посочи, че един от привържениците на Левски е заснет да прави нацистки поздрав на трибуните.