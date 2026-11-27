От ръководството на Българския футболен съюз (БФС) увериха, че централата продължава да поддържа непрестанна комуникация с представители на УЕФА, Френската футболна федерация и Олимпик Марсилия след сблъсъците на стадион „Велодром“ преди мача между Олимпик Марсилия и Левски от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

В четвъртък вечерта, около десет минути преди началото на мача, няколко десетки привърженици на Марсилия изтичаха от южната трибуна и се появиха отново на трибуна „Жан Буен“, една от страничните трибуни на стадион „Велодром“. Последва вълна от тълпа, като феновете на Марсилия преследваха група български привърженици. Те се присъединиха към сектора, където бяха събрани около 500 фенове на Левски. Именно там ситуацията ескалира, като между двете групи бяха хвърляни факли и димни бомби.

БФС настоява за налагане на най-строги наказания на всички извършители.

Изявление на БФС:

След като сезира УЕФА, Френската футболна федерация и ФК Олимпик Марсилия още в четвъртък вечер във връзка с бруталните сцени на агресия, проявена от френски фенове спрямо привърженици на Левски в мача на „Стад Велодром“ от Лига Европа, ръководството на Българския футболен съюз продължава да поддържа непрестанна комуникация с представители на всички въпросни институции и категорично да настоява за незабавно установяване на самоличността на всички извършители и налагане на най-строги наказания.

Веднага след инцидентите на френска земя БФС изпрати писмо до всички замесени страни по случая, в което поиска:

• цялостно разследване на всички инциденти с привърженици на Левски на стадиона и извън него;

• установяване на обстоятелствата около нападенията и пропуските в сигурността;

• проверка на действията и отговорностите на служителите по сигурността, стюардите и организаторите;

• запазване на записите от камерите, докладите и документите за сигурността и предоставянето им на разследващите органи;

• разяснения за действията и решенията на делегата и служителите по сигурността на УЕФА и официалните лица на мача;

• предоставяне на докладите на делегата и служителя по сигурността и подробно описание на взетите решения;

Преди броени минути УЕФА публикува официално становище по случая на сайта си, в което обяви, че вече е започнала разследване на инцидентите, което ще бъде проведено от представители на Етичната и Дисциплинарната комисия на европейската футболна централа.