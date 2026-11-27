Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов призова УЕФА да предприеме категорични действия заради нападенията над български футболни фенове по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски.

Пред журналисти в Бургас Керязов каза, че е недопустимо поведението на френските фенове и настоя да бъдат предприети категорични действия, "защото това насилие по терените не е добре за никого".

"Още повече знаем, че на тези стадиони има и много деца, и много семейства. Категорично осъждам тази проява", заяви Кирязов.

По повод призивите за оставка на ръководството на Левски заради непрекратяването на срещата министърът посочи, че според информацията, с която разполага от разговорите си с Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Българския футболен съюз, на футболния клуб не е била предоставена възможност да вземе такова решение.

"Не им е било предоставяно такова право да изкажат мнение и да прекратят футболната среща. Това е по моя информация от Българския футболен съюз", каза министърът.

Той допълни, че не е запознат с всички обстоятелства на място, но според него, ако клубът е имал възможност да прекрати мача, би го направил.

Министърът заяви, че Министерството на младежта и спорта категорично осъжда насилието над български граждани и очаква извършителите да бъдат установени и наказани.

В рамките на посещението си в Бургас Кирязов коментира и необходимостта от развитие на спортната инфраструктура в града. Той заяви готовност държавата да обсъди с Общината възможностите за подкрепа при изграждането на нов общински стадион и лекоатлетическа писта.

"Винаги сме готови и в диалог с Община Бургас, така че сме насреща за помощ, толкова, колкото е възможно, по отношение на спорта. Бургас заслужава да има и стадион, и лекоатлетическа писта", каза министърът.

По думите му подобни съоръжения са необходими и в малките населени места, но е важно да бъдат изграждани и в градове като Бургас, където има национални състезатели по лека атлетика.

Енчо Кирязов е на работна среща с представители на бургаските спортни клубове. На срещата министърът и екипът му ще разяснят възможностите за финансиране на спортните клубове, програмите, които Министерството на спорта разработва и възможностите за подпомагане на спортните таланти.