Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне призова ръководството на клуба да привлече нови футболисти през зимния трансферен прозорец. Аржентинският специалист изрази опасения, че без допълнителни попълнения столичани трудно ще поддържат темпото на Барселона и Реал Мадрид в испанското първенство.

След 13 изиграни кръга "дюшекчиите“ изостават с пет точки от лидера Барселона и с две от градския си съперник Реал.

"Разговаряхме основно със спортния директор Матеу Алемани как да продължим да работим за постоянно подобрение, разбира се, съобразявайки се с нуждите и ресурсите на клуба, но наистина имаме нужда от нови играчи“, заяви Симеоне на пресконференцията преди гостуването на Елче. "Предвид броя на изиграните мачове е ясно, че трябва да подсилим състава, за да останем близо до позициите, които заемаме в момента. В противен случай ще стане много трудно“, допълни аржентинецът.

Атлетико записа две поредни победи след паузата за националните отбори – с 3:0 срещу Хетафе в Ла Лига и с 2:0 срещу норвежкия Викинг в Шампионската лига.

Въпреки че предстоящият съперник Елче заема предпоследното място в класирането и има едва една спечелена точка в шестте си домакинства през сезона, Симеоне предупреди, че отборът му не трябва да подценява двубоя.

"Те играха добре в повечето мачове, които гледах. Представяха се на ниво, което им позволяваше да спечелят или да завършат наравно. Ние трябва да насочим играта в посока, в която смятаме, че можем да ги затрудним.“

Междувременно Атлетико потвърди, че нападателят Александър Сьорлот е получил мускулна травма на крака. Норвежецът, който се разписа при успеха над Викинг, ще премине курс на физиотерапия и рехабилитация.