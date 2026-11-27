Министерството на външните работи на Турция извика грузинския посланик в Анкара Арчил Каландиа заради действията на органите на реда срещу привърженици на Бешикташ по време на двубой от Лига Европа срещу Апоел Беер Шева в Батуми, предаде БГНЕС.

Турската страна изрази остро недоволство от случилото се и представи на грузинския дипломат доказателства за инцидентите. Анкара настоя за цялостно разследване на обстоятелствата и започване на съдебни процедури срещу лицата, отговорни за предполагаемата прекомерна употреба на сила срещу турски граждани.

Турски официални представители осъдиха действията на грузинската полиция срещу привържениците на Бешикташ, които изразиха солидарност с Палестина по време на срещата.

Кадри от стадиона показаха запалянковци, развяващи палестински знамена и скандиращи лозунги срещу Израел. Последвалата намеса на органите на реда, които използваха и лютив спрей, доведе до сблъсъци по трибуните.

Заради ескалацията на напрежението датският главен съдия Мортен Крог прекъсна двубоя в 26-ата минута, а футболистите и представителите на двата отбора се прибраха в съблекалните.

Турските власти настояват грузинската страна да изясни всички обстоятелства около инцидентите и да потърси отговорност от виновните за действията срещу привържениците на Бешикташ.