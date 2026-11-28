Брентфорд разгроми Манчестър Юнайтед с 4:0 насред „Олд Трафорд“ в среща от 12-ия кръг на Висшата лига. Така новият мениджър на „червените дяволи“ Маурисио Почетино допусна второ поредно поражение с този резултат, след като пое тима през миналата седмица, заменяйки Майкъл Карик.

Калъм Уилсън даде сериозно предимство на гостите с два гола в рамките на 13 минути. Нападателят откри резултата в 19-ата минута, а в 32-рата отново изпрати топката във вратата на домакините.

След почивката Манчестър Юнайтед опита да промени развоя на срещата, като Патрик Доргу пропусна добра възможност, а удар на Юри Тилеманс срещна гредата. Брентфорд обаче продължи да бъде по-ефективният отбор и в 83-ата минута Кристофър Айер направи резултата класически. Кевин Шаде оформи крайното 4:0 в добавеното време.

Недоволството на привържениците на Манчестър Юнайтед не закъсня и те отправиха скандирания срещу ръководството на клуба. „Червените дяволи“ продължават да се намират в зоната на изпадащите с актив от едва 8 точки.

За Брентфорд успехът сложи край на негативна серия от 10 поредни гостувания без победа. Лондончани се изкачиха до петото място в класирането с 20 точки.

В друга среща от кръга Лийдс се наложи с 3:0 над Ковънтри на свой терен. Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф осигуриха комфортна преднина на домакините още преди почивката, а Лонгстаф се разписа за втори път в 66-ата минута, оформяйки крайния резултат.

Лийдс заема шестата позиция с 20 точки. Българският национал Илия Груев не попадна в групата на „белите“ за двубоя.

По-късно тази вечер Астън Вила гостува на Ипсуич.