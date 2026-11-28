Наставникът на Олимпик (Марсилия) Брюно Женезио коментира сериозните безредици преди мача срещу Левски в четвъртък и осъди както „насилието“, така и „недопустимите провокации“, които по думите му са дошли от страна на българските привърженици.

„Осъждам, разбира се, извършеното насилие, както осъждам и поведението на българските привърженици, които отправяха нацистки поздрави или имитираха маймунски викове. За това няма място нито на футболния стадион, нито в ежедневието“, заяви Женезио.

По данни на френската полиция при безредиците, започнали непосредствено преди началото на мача на стадион „Велодром“ в четвъртък, пострадаха 11 български привърженици, нападнати от фенове на Олимпик Марсилия.

Вчера прокуратурата в Марсилия обяви, че е образувала две разследвания. Първото е за „умишлено насилие при утежняващи обстоятелства (с използване на оръжие, в група и на територията на спортно съоръжение), извършено по инициатива на привърженици на марсилския отбор“, а второто – за „подбуждане към омраза“ след „нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“.

УЕФА също започна процедура, а Женезио не пожела да коментира евентуалните санкции срещу отбора му.