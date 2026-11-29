Удинезе постигна ценна победа с 1:0 над Фиорентина в двубой от 13-ия кръг на италианското първенство. Единственото попадение на „Дачия Арена“ падна още в осмата минута, когато Санди Ловрич се възползва от подаване на Николо Дзаниоло и прати топката в мрежата.

След почивката домакините стигнаха и до втори гол чрез Умар Соле, но попадението на защитника не бе зачетено заради засада.

С трите точки Удинезе събра девет пункта и се изкачи на 17-ото място в класирането, напускайки последната позиция.